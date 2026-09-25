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Şanlıurfa'daki yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme: 46 şüpheli adliyede

Şanlıurfa'daki yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme: 46 şüpheli adliyede

25.09.2026 11:06:00
Güncellenme:
DHA
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Şanlıurfa'daki yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme: 46 şüpheli adliyede

Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 46’sı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki incelemelerde toplam 3 milyar 915 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin banka hesap hareketleri MASAK verileri üzerinden incelendi.

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Yapılan incelemede, şüphelilerin hesaplarında toplam 3 milyar 915 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Ekipler, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik Şanlıurfa merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

45 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Adreslerde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 35 kartuş ve 339 bin 455 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 12 milyon 750 bin TL değerindeki 9 araç ile 3 taşınmaza, şüphelilerin banka hesapları ve kripto cüzdanlarına el konuldu. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 25 internet sitesine de erişim engeli kararı verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

İlgili Konular: #Operasyon #Şanlıurfa #Yasadışı bahis

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