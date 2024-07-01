Şanlıurfa’da 34 yıl 8 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa’da 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 7 ayrı suçtan 34 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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