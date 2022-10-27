Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu
Şanlıurfa'da arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ayvanat Mahallesi yakınlarındaki tarlasına giden kişi, hareketsiz yatan birini görünce polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, başından vurulan kişinin öldüğünü belirledi.
Yapılan ilk incelemede cesedin F.A.'ya (21) ait olduğu tespit edildi.
Ceset, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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