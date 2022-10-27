Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

AA
27 Ekim 2022 Perşembe, 17:06
Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ayvanat Mahallesi yakınlarındaki tarlasına giden kişi, hareketsiz yatan birini görünce polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, başından vurulan kişinin öldüğünü belirledi.

Yapılan ilk incelemede cesedin F.A.'ya (21) ait olduğu tespit edildi.

Ceset, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Şanlıurfa erkek ceset

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