Şanlıurfa'da boyadığı evde elektrik akımına kapılan işçi öldü
Şanlıurfa'da boyadığı evde elektrik akımına kapılan 32 yaşındaki işçi, yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Malta Mahallesi'nde bir evi boyayan Orhan Hançer (32), elektrik akımına kapıldı.
Hançer, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede kurtarılamayan Hançer'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
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