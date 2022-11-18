Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serum takılan demir çubuklarla saldırdılar!

18 Kasım 2022 Cuma, 11:44

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iddiaya göre kavgalı2 grup, hastane koridorunda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Serum takılan demir çubuklarla birbirlerine vuran tarafları, hastane personeli ayırdı.

Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.