Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serum takılan demir çubuklarla saldırdılar!

Şanlıurfa'da, hastanede kavgalı 2 grup arasında çıkan, serum takılan demir çubukların da kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
18 Kasım 2022 Cuma, 11:44
Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serum takılan demir çubuklarla saldırdılar!
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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iddiaya göre kavgalı2 grup, hastane koridorunda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Serum takılan demir çubuklarla birbirlerine vuran tarafları, hastane personeli ayırdı.

Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Şanlıurfa Hastane kavga serum

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