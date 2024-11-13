Şanlıurfa'da iş cinayeti!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da iş cinayeti!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 17:29

Kırsal Damlasu Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek isteyen elektrikçi Casım Aksoy, akıma kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Aksoy, kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler