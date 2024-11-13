Şanlıurfa'da iş cinayeti!
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kırsal Damlasu Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek isteyen elektrikçi Casım Aksoy, akıma kapıldı.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Aksoy, kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan protesto: MHP'li başkandan tehdit!
- İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
- Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e
- ‘Çalışanı yok, müdürü 90 bin lira maaş alıyor’
- Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
- 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında...'
- 9 sayfalık not bırakmışlar
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- Yazarımız Meydan'dan, Acemoğlu'na 'Atatürk' yanıtı