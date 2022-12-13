Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, örgüt üyelerinin deşifre edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar çerçevesinde ekipler belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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