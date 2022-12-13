Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
13 Aralık 2022 Salı, 17:38
Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, örgüt üyelerinin deşifre edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde ekipler belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 



IŞİD Operasyon Şanlıurfa

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