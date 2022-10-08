Şanlıurfa'da jandarmadan yol uygulaması: 41 gözaltı

Şanlıurfa’da, jandarma ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik 7 noktada gerçekleştirilen yol kontrollerinde, 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i uyuşturucu ile yakalanırken, 36'sının da çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi.

DHA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 12:05
Şanlıurfa'da jandarmadan yol uygulaması: 41 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik kent genelinde 7 noktada 'şok yol arama' uygulaması başlattı.

962 ARAÇ ARANDI

Kontrol noktasında ekiplerce durdurularak, dedektör köpekle gerçekleştirilen 962 araç aramalarında; 30 gram eroin, 35 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aramalar sırasında 1 şüphelinin, uyuşturucuyu spor ayakkabısının iç kısmına gizlediği belirlendi. 36'sı çeşitli suçlardan aranan 41 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inde ise uyuşturucu madde bulundu.


Şanlıurfa gözaltı uyuşturucu

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