Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: Baba kurtuldu, anne ve 5 çocuğu kayıp

Yayınlanma: 07.05.2023 - 06:43

Güncelleme: 07.05.2023 - 06:45

Feci kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde, kırsal Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi.

Misafirlikten dönen baba Hasan Çetin'in (38) kullandığı ve içerisinde eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) bulunduğu 31 B 7008 plakalı otomobil, sürücüsüsün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu DSİ'ye ait, yaklaşık 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu.

ANNE VE 5 ÇOCUĞU ARANIYOR

Akıntı olan suya uçan otomobilden baba Çetin kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve dalgıç polisler sevk edildi.

Ekipler, suya gömülüp, akıntıya kapılan otomobildeki anne ile 5 çocuğu için arama- kurtarma çalışması başlattı.