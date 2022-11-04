Şanlıurfa'da sokakta karşılaşan iki grup birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

04 Kasım 2022 Cuma, 09:23

Olay, gece merkeze bağlı Manice Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında iddiaya göre daha önceden anlaşmazlık bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başlladı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cebrail Eğrik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan Mehmet E., Abuzer E. ve Bedir B.'nin tedavisi devam ederken, polis de olaya karıştığı belirlenen ismi açıklanmayan 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.