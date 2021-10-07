Şanlıurfa'da ters yöne giren minibüs ile otomobil çarpıştı, sürücü yaşamını yitirirken 16 kişi yaralandı

07 Ekim 2021 Perşembe, 09:13

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonuna gitmek için ters yönde hareket eden tarım işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü 42 yaşındaki Mustafa Acı yaşamını yitirdi, 16 tarım işçisi ise yaralandı.

16 KİŞİ YARALANDI

Kaza, sabah saatlerinde Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karaisalı Mahallesi'nden aldığı tarım işçilerini Gaziantep'e taşıyan Ahmet Ataş, yönetimindeki minibüs, akaryakıt almak için ters yönde ilerlerken, karşı yönden gelen Mustafa Acı’nın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mustafa Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüste bulunan 16 yaralı tarım işçisi ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.