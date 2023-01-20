Şanlıurfa’da ‘U’ dönüşü yapan çekiciye otomobil çarptı: 4 ölü

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 22:59

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 22:59

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 21’inci kilometresinde meydana geldi.

Mardin’e giden Cengiz Çaça yönetimindeki 34 SG 5797 plakalı otomobil, otoyolda iddiaya göre ‘U’ dönüşü yapan Muzaffer U.’nun kullandığı 06 DS 8647 plakalı çekiciye çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Cengiz Çaca ile yanında bulunan Doğan Bağdur, Ahmet Baştaş ile Melek Baştaş hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenlerini otomobilden çıkartarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çekici sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.