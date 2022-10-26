Şanlıurfa'da üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Damlasu Mahallesi'nde bir apartmanda, 3 yaşındaki M.İ 3. kattaki balkondan zemine düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.İ. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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