Şanlıurfa'da üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 12:56
Şanlıurfa'da üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
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Damlasu Mahallesi'nde bir apartmanda, 3 yaşındaki M.İ 3. kattaki balkondan zemine düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.İ. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Şanlıurfa Çocuk Balkon

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