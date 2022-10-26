Şanlıurfa'da üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

26 Ekim 2022 Çarşamba, 12:56

Damlasu Mahallesi'nde bir apartmanda, 3 yaşındaki M.İ 3. kattaki balkondan zemine düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.İ. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.