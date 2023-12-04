Şanlıurfa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde erkek cesedi bulundu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarındaki yol kenarında hareketsiz bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan incelemede, henüz kimliği tespit edilemeyen cesedin erkeğe ait olduğu belirlendi.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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