Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: Bölgeye ekipler sevk ediliyor
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önünde zırhlı polis aracı devrildi. Bölgeye ekipler sevk ediliyor.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü önünde zırhlı polis aracı devrildi.
Kazada yaralanan polisler ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bölgeye ekipler sevk ediliyor.
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