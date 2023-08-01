Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: Bölgeye ekipler sevk ediliyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önünde zırhlı polis aracı devrildi. Bölgeye ekipler sevk ediliyor.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:05
Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: Bölgeye ekipler sevk ediliyor
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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü önünde zırhlı polis aracı devrildi.

Kazada yaralanan polisler ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye ekipler sevk ediliyor.

 


Şanlıurfa zırhlı araç polis terörle mücadele

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