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Şantiyede dev hortum oluştu: O anlar kaydedildi

Şantiyede dev hortum oluştu: O anlar kaydedildi

10.08.2026 12:28:00
Güncellenme:
İHA
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Şantiyede dev hortum oluştu: O anlar kaydedildi

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde aniden oluşan hortum, işçilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Toz bulutunu metrelerce yükselten hortum kısa süre sonra etkisini kaybetti.
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Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde dikkat çeken bir doğa olayı yaşandı. Rüzgarın etkisiyle şantiye alanında aniden oluşan hortum, bölgede çalışan işçilerin dikkatini çekti. İşçiler o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

TOZ BULUTU GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Görüntülerde, yerden yükselen yoğun toz bulutunun rüzgarın etkisiyle dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği görüldü.

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İş makinelerinin bulunduğu alanda ilerleyen hortum, kısa süre etkili olurken beraberinde geniş bir toz bulutu oluşturdu.

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OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Hortumun kısa süre sonra etkisini kaybettiği, olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi.

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