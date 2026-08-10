Şantiyede dev hortum oluştu: O anlar kaydedildi

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde dikkat çeken bir doğa olayı yaşandı. Rüzgarın etkisiyle şantiye alanında aniden oluşan hortum, bölgede çalışan işçilerin dikkatini çekti. İşçiler o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

TOZ BULUTU GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Görüntülerde, yerden yükselen yoğun toz bulutunun rüzgarın etkisiyle dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği görüldü.

İş makinelerinin bulunduğu alanda ilerleyen hortum, kısa süre etkili olurken beraberinde geniş bir toz bulutu oluşturdu.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Hortumun kısa süre sonra etkisini kaybettiği, olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi.