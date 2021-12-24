Sapanca'da kaza: 2 yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Enes Yılmazer yönetimindeki 41 AEC 439 plakalı hafifi ticari araç, önce Ahmet Önal yönetimindeki 54 BB 217 plakalı kamyonetle, ardından da Harun Koçak yönetimindeki 54 B 8685 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü Önal ile hafif ticari araç sürücüsü Yılmazer yaralandı. Araçta sıkışan Yılmazer, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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