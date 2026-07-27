'Şapkalılar' çetesinden rapçi Blok3'e suikast hazırlığı: Çok sayıda silah ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada, rapçi Blok3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığı yapıldığı iddiası soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait olduğu öne sürülen ifadeler, ele geçirilen silahlar ve dijital materyaller incelemeye alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, "Şapkalılar" olarak anılan organize suç örgütünün hedefinde Hakan Aydın'ın bulunduğu öne sürüldü. Dosyadaki ifade tutanaklarında, saldırının organize şekilde planlandığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, saldırıda kullanılacağı değerlendirilen silahların temini ve finansmanının örgüt yöneticileri tarafından sağlandığı öne sürülürken, V.R.A. isimli kişinin de şüpheliler arasındaki bağlantıyı sağlayan isimlerden biri olduğu iddia edildi.

SIGNAL'DE "BLOK 3" İSİMLİ GRUP KURULMUŞ

Gazeteci Hatice Aksu'nun haberine göre dosyada, saldırının koordinasyonu için Signal adlı mesajlaşma uygulamasında "Blok3" isimli özel bir grup kurulduğu ileri sürüldü.

Şüphelilerin yurt dışı GSM hatları kullandığı, talimatların D.A. ile "Cesur" kod adlı kişi tarafından iletildiği, Muğla'daki hareket planının ise "Diyar" isimli kişi aracılığıyla aktarıldığı öne sürüldü.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin İstanbul'dan kiraladıkları araçlarla Muğla'ya gittiği, 21 Temmuz 2026'da Muğla'da sivil polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştıkları ve kısa süreli takibin ardından gözaltına alındıkları belirtildi.

Operasyonda kiralık araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, yedek şarjör ve 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildiği kaydedildi.

MENAJERE SUİKAST PLANINI KABUL ETTİLER

İfade veren şüphelilerden K.Y. ise başlangıçta menajere yönelik saldırı teklifini kabul ettiğini ancak daha sonra vazgeçtiğini öne sürdü. K.Y., Muğla'ya cinayet amacıyla gitmediklerini, polis uygulamasından kaçtığı belirtilen F. isimli kişiyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmak amacıyla bölgede bulunduklarını savunarak suçlamaları reddetti.

Dosyada ifadesi bulunan bir başka şüpheli de Signal grubunda Hakan Aydın'ın hedef gösterildiğini, kendisine "Bu işi sen yapıyorsun, sana güveniyoruz" denildiğini ve daha sonra Hakan Aydın ile menajerinin vurulmasının istendiğinin söylendiğini iddia etti.

Soruşturma dosyasında ayrıca aynı grubun daha önce sosyal medya üzerinden Blok3'ü hedef aldığı ve sanatçının konserlerinin engelleneceğine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı iddiaları da yer aldı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

7 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.