Saraçhane davasında karar: 12 kişiye beraat, 4 kişiye hapis cezası

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 25 Mart 2025’te Saraçhane’de düzenlenen eylemlerin ardından başlatılan soruşturmada “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 16 kişinin yargılandığı davanın beşinci duruşması görüldü.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan bilirkişi raporunu dayanak gösterdi.

Raporda 4 kişinin eş zamanlı slogan atan grup içerisinde bulunduğu ve dudak hareketlerinin, hakaret içerdiği belirtilen ifadelerle uyumlu olduğu öne sürüldü.

Raporda diğer 12 isim açısından ise suçlamaya konu eylemin veya slogan attıklarının tespit edilemediği belirtildi.

Savcı dört sanığın cezalandırılmasını, diğer 12 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatini istedi.

“SESLERİ TESPİT EDİLEMEDİ”

Sanık avukatları, görüntülerin hukuka aykırı şekilde elde edildiğini ve bilirkişi raporunun mahkûmiyete yeterli kesinlik taşımadığını savundu.

Bir avukat ise bilirkişi raporunda müvekkilinin sesinin tespit edilemediğine dikkat çekerek, değerlendirmenin yalnızca dudak hareketlerinin okunması üzerinden yapıldığını belirtti.

Diğer sanıkların avukatı da dosyada görüntüler dışında delil bulunmadığını, seslerin tespit edilmediğini ve görüntülerde sanıklara ilişkin “kuvvetle muhtemel” değerlendirmeler yapıldığını savundu.

12 KİŞİYE BERAAT

Mahkeme; 12 kişinin suç işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

4 KİŞİYE 11 AY 20’ŞER GÜN HAPİS

Mahkeme 4 genci ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırdı. Dört sanık hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılarak 5 yıllık denetim süresi belirlendi.