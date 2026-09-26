Sarallar ve Şahinler buluşmasından ilk kare: MHP, buluşmayı ‘tarihi kucaklaşma’ olarak duyurdu

Sarallar ve Şahinler grupları arasındaki uzun süredir devam eden husumetin sona erdirilmesi amacıyla Ankara’da gerçekleştirildiği belirtilen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler” ifadeleri kullanıldı.

Buluşmaya ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

Sarallar ve Şahinler olarak bilinen gruplar arasında uzun süredir devam eden husumetin sona erdirilmesi amacıyla Ankara’da bir toplantı yapılacağı daha önce gündeme gelmişti.

Gazeteci Nevzat Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki grubun 26 Eylül’de Ankara’da bir araya geleceğini öne sürmüş, görüştüğü kaynaklara dayandırdığı paylaşımında toplantının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde gerçekleştirileceğini belirtmişti. Çiçek, iki tarafın da görüşmeye ve barışmaya hazır olduğunu aktarmıştı.

Toplantı öncesinde Saral ailesi de Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı yemekli bir buluşma düzenledi.

Tarihi Baştımar Ailesi Müzesi’nin bahçesindeki etkinliğe Saralların önde gelen isimlerinden Alaaddin Saral’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da katıldı.

Oktay Saral, buluşmanın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Saral, “Terörsüz Türkiye” hedefi etrafında kenetlenerek “ayrıştıran değil birleştiren, çatıştıran değil kardeşliği büyüten” bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

SARALLAR VE ŞAHİNLER…

Sarallar ve Şahinler adı, uzun yıllardır organize suç soruşturmaları ve davalarıyla gündeme geliyor. Sarallar yapılanmasıyla ilişkilendirilen bazı kişiler hakkında geçmiş yıllarda suç örgütü kurma, yönetme ve örgüt üyeliği, silahlı tehdit, yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi çeşitli suçlamalarla davalar açıldı; bazı dosyalarda mahkûmiyet kararları verildi.

Şahinler olarak anılan grupla bağlantılı kişiler de çeşitli organize suç ve silahlı saldırı soruşturmalarında yargı süreçlerine konu oldu.