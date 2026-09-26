Sarallar ve Şahinler için Ankara’da ‘barış’ toplantısı: Bahçeli devrede...

Sarallar ve Şahinler olarak bilinen suç örgütü grupları arasında yıllardır devam eden husumetin sona erdirilmesi için Ankara’da bir toplantı yapılacağı iddia edildi.

Gazeteci Nevzat Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki grubun 26 Eylül’de Ankara’da bir araya geleceğini öne sürdü.

Çiçek, görüştüğü kaynaklara dayandırdığı paylaşımında, taraflar arasındaki husumetin sona erdirilmesi amacıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde yemekli bir sulh toplantısı gerçekleştirileceğini belirtti.

Öğleden sonra yapılması planlanan toplantının ardından tarafların kamuoyuna barış mesajı vermesinin beklendiğini aktaran Çiçek, kaynaklarının iki tarafın da görüşmeye ve barışmaya hazır olduğunu söylediğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SUÇ ÖRGÜTÜYLE YAN YANA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Saral ailesinin Sürmene’de düzenlediği ve yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı yemekli buluşmaya katıldı. Saral, etkinliğin ardından yaptığı paylaşımda, “Geçmişten aldığımız güçle geleceğe hep birlikte yürümeyi, kardeşliğimizi daha da güçlendirmeyi ve Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir anlayışla, ülkesel barışın, bölgesel huzurun ve birlik beraberliğin yanında durmayı konuştuk” ifadelerini kullandı. Saral, “Terörsüz Türkiye” sürecini hatırlatarak, “Ayrıştıran değil birleştiren, çatıştıran değil kardeşliği büyüten bir anlayışla” hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Sarallar ve Şahinler adı, yıllardır organize suç soruşturmaları ve haberleriyle gündeme geliyor. Sarallar yapılanmasıyla ilişkilendirilen bazı sanıklar hakkında geçmiş yıllarda suç örgütü kurma, yönetme ve örgüt üyeliği, silahlı tehdit, yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi çeşitli suçlardan davalar açıldı ve bazı dosyalarda mahkûmiyet kararları verilmişti.

Çiçek’in buluşmaya dair aktardıkları ise şöyle oldu:

“Sarallar ve Şahinler yarın barışıyor

Uzun süredir husumetleriyle gündeme gelen Sarallar ve Şahinler grupları arasında barış gerçekleşecek

MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli’nin riyasetinde bir sulh toplantısı yapılacağı belirtiliyor

Iki grubun yarın Ankara’da barıştırılacağı ve aralarındaki husumetin ortadan kaldırılacağı belirtildi. Yarın öğleden sonra organize edilen yemekli toplantıyla barış mesajının kamuoyuna verileceği belirtiliyor

Görüştüğüm kaynaklar iki tarafında buna hazır olduğunu ve barışın yarın sağlanacağını belirtiyor

Barış öncesi Saral ailesi, Trabzon’un Sürmene ilçesinde dört bin kişinin katıldığı yemekli buluşmada bir araya geldi

Tarihi Baştımar Ailesi Müzesi’nin bahçesinde düzenlenen organizasyona Saral ailesinin farklı şehirlerde yaşayan akrabalar sohbet etme imkânı buldu. Buluşmada aile büyükleri ile genç kuşakların aynı sofrada yer alması dikkat çekerken, organizasyonun temel temasını dayanışma ve akrabalık ilişkilerinin güçlendirilmesi oluşturdu.

Etkinliğe Saralların önde gelen isimlerinden Alaaddin Saral’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da katıldı.

Programda konuşan iş insanı Alaaddin Saral, memleketi Trabzon’a bağlılığını dile getirirken akrabalık ilişkilerinin korunmasının önemine dikkat çekti. Aynı sofrayı binlerce kişiyle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Saral, ailenin en büyük gücünün mensupları arasındaki bağ olduğunu ifade etti. Sevgi, saygı ve samimiyet temelinde güçlü ilişkilerin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Saral, birlik mesajı verdi. Organizasyona katılan aile mensupları ve davetlilere teşekkür eden Saral, Trabzon’da gerçekleştirilen buluşmanın köklere olan bağlılığın da göstergesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral buluşmayla ilgili olarak x hesabından şu açıklamayı yaptı:

Trabzon’umuzun köklü ailelerinin, iş dünyamızın, siyasetimizin ve spor camiamızın kıymetli isimleriyle Sürmene’de gönül gönüle, omuz omuza bir araya geldik.

Yaklaşık 4 bin kişinin iştirak ettiği bu anlamlı buluşmada; geçmişten aldığımız güçle geleceğe hep birlikte yürümeyi, kardeşliğimizi daha da güçlendirmeyi ve Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir anlayışla, ülkesel barışın, bölgesel huzurun ve birlik beraberliğin yanında durmayı konuştuk.

Bizim en büyük gücümüz; farklılıklarımızı zenginlik bilerek aynı sofrada, aynı gönülde ve aynı Türkiye sevdasında buluşabilmemizdir.

Ülke gündemimiz olan, Terörsüz Türkiye hedefi etrafında kenetlenerek; ayrıştıran değil birleştiren, çatıştıran değil kardeşliği büyüten bir anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle “Huzurun Yüzyılı” olması için gayret edeceğiz.

Bu güzel buluşmaya iştirak eden, gönül veren ve kardeşlik soframızı bereketlendiren herkese teşekkür ediyorum.

Birliğimiz daim, kardeşliğimiz ebedî, Türkiye’miz güçlü olsun.”