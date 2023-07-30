Şarampole devrilen kamyonette yaşlı çifti ölüm ayırdı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonette araçtan dışarı fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2023 - 06:50
Şarampole devrilen kamyonette yaşlı çifti ölüm ayırdı
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Çay ilçesi Eber köyü yakınlarında edinilen bilgilere göre, Ö.P, (69) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Kazada, kamyonetten dışarı fırlayan sürücü yaşamını yitirirken, yanındaki eşi G.P. ise (60) ağır yaralandı. Yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.


acil servis 112 Acil şarampol

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