Şarampole devrilen kamyonette yaşlı çifti ölüm ayırdı
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonette araçtan dışarı fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralandı.
Çay ilçesi Eber köyü yakınlarında edinilen bilgilere göre, Ö.P, (69) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ ÖLDÜ
Kazada, kamyonetten dışarı fırlayan sürücü yaşamını yitirirken, yanındaki eşi G.P. ise (60) ağır yaralandı. Yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte parti devleti fotoğrafı!
- Cumhur'da ekonomi rahatsızlığı!
- Bu hafta altın düşerken, dolar yükseldi
- WhatsApp'taki 'şaka'ya 10 yıl hapis istemi
- Hükümetin zam planı değişiyor mu?
- İngiltere'den 'vize kolaylığı' müjdesi!
- Tekel bayisine silahlı saldırı
- Zülfü Livaneli'den direnişçilere destek!
- Savcı 'Araştırın' dedi
- Tanal ile jandarma arasında 'fişleme' gerginliği!