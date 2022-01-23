Şarampole yuvarlanan otobüsteki yolcu korku dolu anları anlattı: 'Çok hızlıydı'

23 Ocak 2022 Pazar, 15:39

Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde meydana gelen kazada yolcu otobüsünün demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlanması sonucu otobüs şoförü ve 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 yolcu yaralanmıştı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir yolcu kaza anını anlattı.

“OTOBÜSÜN HIZINA UYANDIM, ÇOK HIZLI GİDİYORDU"

Bursa'ya gitmek için Esenler'den otobüse bindiğini söyleyen yolcu, “Ben uyku halindeydim. Gözümü bir anda açtım. Hıza uyandım zaten. Çok hızlı gidiyordu. Sonra bir anda kaymaya başladı, sonra takla attık zaten. Arka koltuğumda 2 çocuk, 1 kadın oturuyordu” dedi.