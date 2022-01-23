Şarampole yuvarlanan otobüsteki yolcu korku dolu anları anlattı: 'Çok hızlıydı'
Kuzey Çevre Otoyolu’nda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 yolcunun ise yaralandığı kaza anını anlatan yolcu, “Ben uyku halindeydim. Gözümü bir anda açtım. Hıza uyandım zaten. Çok hızlı gidiyordu. Bir anda kaymaya başladı, sonra takla attık” dedi.
Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde meydana gelen kazada yolcu otobüsünün demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlanması sonucu otobüs şoförü ve 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 yolcu yaralanmıştı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir yolcu kaza anını anlattı.
“OTOBÜSÜN HIZINA UYANDIM, ÇOK HIZLI GİDİYORDU"
Bursa'ya gitmek için Esenler'den otobüse bindiğini söyleyen yolcu, “Ben uyku halindeydim. Gözümü bir anda açtım. Hıza uyandım zaten. Çok hızlı gidiyordu. Sonra bir anda kaymaya başladı, sonra takla attık zaten. Arka koltuğumda 2 çocuk, 1 kadın oturuyordu” dedi.
Video Haberler
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
En Çok Okunan Haberler
- Kar altında metrelerce ucuz ekmek kuyruğu
- 'Eşini ve çocuklarını kurtarmayı çok istemişti'
- Haluk Bilginer'li 'Baba' dizisinden ilk fragman
- Uçağın iniş takımında kıtadan kıtaya uçtu!
- Gaye Su Akyol'dan dikkat çeken paylaşım
- Yurttaşlar TL'deki oynaklık nedeniyle akın ediyorlar
- 500 liralık banknotlar mı geliyor?
- Galatasaray Gedson'da mutlu sona ulaştı!
- Güldür Güldür'den medyaya skeçli gönderme
- Ünlü oyuncu ve yönetmen hayatını kaybetti