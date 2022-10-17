Şarampole yuvarlanan aracını görünce gözyaşını tutamadı
Düzce’de rampa inen otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Park ettiği otomobilinin şarampole yuvarlandığını gören Özlem Şanverdi, “Ben onu çizmedim bile. Ne emeklerle aldım" diyerek ağladı.
Düzce Kalıcı Konutlar Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi mevkinde rampadan inen Hüseyin Arslan idaresindeki 34 BLU 456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan Özlem Şanverdi’ye ait 81 FR 500 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, park halindeki otomobil şarampole yuvarlanarak bir binanın bahçesine düştü.
Aracının şarampole yuvarlandığını geren Özlem Şanverdi gözyaşlarını tutamayarak, “Ben onu çizmedim bile. Ne emeklerle aldım" diyerek ağladı.
Kazada yaralanan olmazken, polis inceleme başlattı.
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