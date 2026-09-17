Saray'ın sesi Abdulkadir Selvi'den 'seçim' açıklaması... İki tarihi işaret etti!

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçim tarihine yönelik yazısında iki tarihe dikkat çekti.

Selvi, bugünkü köşe yazısında, "2027 yılının sonunda ya da 2028’in başında seçimlere gidilecek. Artık Türkiye’nin rotası seçim" ifadelerini kullandı.

Yazısında ekonominin durumunu da işaret eden Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin oy tabanını oluşturan emekliler, asgari ücretliler ve esnaf sıkıntıda. Emekliler, 17 milyonluk bir kitleyi temsil ediyor. Bu bazı ülkelerin nüfusundan büyük. Türkiye artık bir emekliler ülkesi. Emeklilerin yerel seçimlerde nasıl ders verdiği ortada. Demirel, 50 yıllık siyasi tecrübesinin sonucunda 'Tencerenin devirmeyeceği iktidar yoktur' demişti. O nedenle AK Parti’nin ekonomiyi düzeltmekten başka çaresi yok."

AKP VE BAHÇELİ'DEN SEÇİM AÇIKLAMALARI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki 'yaklaşan seçimler' sözleri üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Orada vatandaşlarımızı görüp desteklerini gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemle durduğu cümledir. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye’nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, seçim tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye’de seçimler 14 Mayıs 2028’de yapılacak. Başka bir seçenek de şu. Bunu ‘erken seçim’ olarak tanımlamamak lazım. Anayasa’ya göre yöntem şudur, yenilenmesi söz konusu olabilir seçimlerin. 14 Mayıs 2028’in öncesinde seçimlerin yenilenmesi söz konusu olabilir."