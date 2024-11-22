Sarayburnu'nda panik anları: İçinde 2 kişi olan tekne saatler sonra kurtarıldı
Sarayburnu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sarayburnu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 5 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklendiği belirtildi.
Söz konusu teknenin Harem'e emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
Etiketler: #tekne
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