Saray'dan medyaya gece vakti çağrı!
Gazeteci Ayşenur Arslan, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Saray'ından gelen bir mesajı paylaştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'muhtemel' programı için gönderilen 'acele' mesajı paylaşan Arslan, "Muhtemelen konuşacakmış. Ne açıklayacak bilmiyoruz" dedi.
Halk TV Programcısı gazeteci Ayşenur Arslan, Medya Mahallesi programında dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Saray'ından 'basın kartı' sahibi gazetecilere gelen mesajı duyurdu.
Arslan gönderilen mesajda, "Cumhurbaşkanımızın yarınki muhtemel programlarını Cumhurbaşkanlığı Basın Tanıtım Kartı sahibi olan basın mensubu arkadaşlarımız takip edebilecektir. Takip edecek olanların ad, soyad, kurum, TC Kimlik numarasını 23.30'a kadar bildirmesi gerekiyor. Belirtilen saatten sonra gönderilen isimler listeye eklenmeyecek. Programı takip etmek için isim ve bilgilerini gönderen arkadaşlarımız PCR testlerini yarın sabah 9 ila 10 saatleri arasında vermeleri gerekmektedir" yazdığını ifade etti.
Arslan, mesaja ilişkin, "Gecenin 23'ünde hemen 'acele' bir davet. Sabah 9 ila 10 arasında PCR testi talimatı... Ne için? Erdoğan'ın muhtemel programı için.. Bilinmiyor henüz. Muhtemelen konuşacakmış. Ne açıklayacak bilmiyoruz. Acaba asgari ücreti mi açıklayacak?" diye konuştu.
Söz konusu 'acele' mesaj 'Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıklayacak' şeklinde yorumlandı.
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