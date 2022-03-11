Sarıgül’den Cüneyt Çakır tepkisi
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun Cüneyt Çakır ile yollarını ayırmasına tepki gösterdi.
Merkez Hakem Kurulu'nun Türk futbolunda deprem etkisi yaratan hakem operasyonuna bir tepki de Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den geldi.
Süper Lig’de görev yapan 13 hakemin aniden görevden alınması spor kamuoyu tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, dünyanın en iyi 10 hakemi arasında yer alan Cüneyt Çakır'ın görevine son verilmesini değerlendiren Mustafa Sarıgül, paylaştığı videoda şunları söyledi:
“SİZE YAZIKLAR OLSUN”
“Özal olsaydı size ne derdi biliyor musunuz? Merkez Hakem Komitesi, size hakikaten yazıklar olsun. Cüneyt Çakır gibi uluslararası alanda, dünya çapındaki bir hakemimize görev vermediniz. Hakikaten size yazıklar olsun. Türkiye’mizin adını sıkıntıya soktunuz"
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