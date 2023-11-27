Sarıkamış’ta 2 kişi donmak üzereyken kurtarıldı

Sarıkamış’ta 2 kişi donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:39
Sarıkamış’ta 2 kişi donmak üzereyken kurtarıldı
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Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Uzungazi köyünde Zeki Aksu ve Turan Atmaca, köyün ulaşıma uzak kısmında hava şartlarından dolayı mahsur kaldığı ve donmak üzere oldukları ihbarı alındı.

Bunun üzerine AFAD, JAK ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, donmak üzere olan vatandaşları kurtararak sağlık ekipleri teslim etti.

Sağlık ekiplerine teslim edilen ve muayeneleri yapılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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