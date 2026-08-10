Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sarıyer’de pencereden düşen emekli öğretmen yaşamını yitirdi

Sarıyer’de pencereden düşen emekli öğretmen yaşamını yitirdi

10.08.2026 10:49:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sarıyer’de pencereden düşen emekli öğretmen yaşamını yitirdi

İstanbul Sarıyer’de 75 yaşındaki emekli öğretmen Müjgan Erdem, evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. Erdem’in olaydan kısa süre önce evini temizlediği ve halı çırptığı, polis ekiplerinin cam silerken dengesini kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sarıyer Bahçeköy Kemer Mahallesi’nde 75 yaşındaki emekli öğretmen Müjgan Erdem, evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdem’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Image

CAM SİLERKEN DÜŞTÜĞÜ İHTİMALİ

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede, Erdem’in olaydan yaklaşık bir saat önce evini temizlerken ve halı çırparken görüldüğü öğrenildi. Olay sırasında evde başka kimsenin bulunmadığı tespit edilirken, Erdem’in cam silerken dengesini kaybederek düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Image

CENAZESİ ADLİ TIP’A KALDIRILDI

Bir kozmetik firmasında çalıştığı öğrenilen Müjgan Erdem’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #sarıyer #öğretmen

İlgili Haberler

Esenler'de eşiyle kavga etti: Polisten kaçmaya çalışırken pencereden düştü
Esenler'de eşiyle kavga etti: Polisten kaçmaya çalışırken pencereden düştü Esenler'de eşler arasındaki kavganın seslerini duyan komşular polise ihbarda bulundu. Şüpheli koca ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce pencereden kaçmaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybederek pencereden düştü.
Şişli'de şüpheli ölüm: Hastaneden taburcu edilen kadın pencereden düştü
Şişli'de şüpheli ölüm: Hastaneden taburcu edilen kadın pencereden düştü İstanbul'un Şişli ilçesinde 43 yaşındaki Ayşe Bilge Ergeneman, yaşadığı apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Aynı gün uyku problemi nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenilen Ergeneman'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Aydın Nazilli'de silahlı dehşet: Pencereden çevreye ateş açtı
Aydın Nazilli'de silahlı dehşet: Pencereden çevreye ateş açtı Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açarak paniğe neden olan kişi, polis özel harekât ekiplerinin yürüttüğü müzakere sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.