Sarıyer’de pencereden düşen emekli öğretmen yaşamını yitirdi

Sarıyer Bahçeköy Kemer Mahallesi’nde 75 yaşındaki emekli öğretmen Müjgan Erdem, evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdem’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
CAM SİLERKEN DÜŞTÜĞÜ İHTİMALİ
Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede, Erdem’in olaydan yaklaşık bir saat önce evini temizlerken ve halı çırparken görüldüğü öğrenildi. Olay sırasında evde başka kimsenin bulunmadığı tespit edilirken, Erdem’in cam silerken dengesini kaybederek düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
CENAZESİ ADLİ TIP’A KALDIRILDI
Bir kozmetik firmasında çalıştığı öğrenilen Müjgan Erdem’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.