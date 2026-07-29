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Sarıyer TEM Otoyolu’nda midibüs devrildi: Yaralılar var

Sarıyer TEM Otoyolu’nda midibüs devrildi: Yaralılar var

29.07.2026 08:29:00
Güncellenme:
DHA
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Sarıyer TEM Otoyolu’nda midibüs devrildi: Yaralılar var

Sarıyer TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında midibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
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