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Sarıyer TEM Otoyolu’nda midibüs devrildi: Yaralılar var
Sarıyer TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında midibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
29.07.2026 08:29:00
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DHA
Sarıyer TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında midibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
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