Sarıyer'de 'asker' uğurlamasında kavga

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 10:12

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 10:13

Ayazağa Mahallesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre, asker uğurlama sırasında konvoyda bulunanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine saldırdı. Bu sırada çevrede bulunan polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Polisin müdahalesi sonucu kavga büyümeden sona erdi.

Olay anı bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.