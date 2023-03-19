Sarıyer'de 'asker' uğurlamasında kavga

İstanbul Sarıyer'de asker uğurlamasında araçlarla konvoy yapan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

DHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 10:12
Sarıyer'de 'asker' uğurlamasında kavga
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Ayazağa Mahallesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre, asker uğurlama sırasında konvoyda bulunanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine saldırdı. Bu sırada çevrede bulunan polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Polisin müdahalesi sonucu kavga büyümeden sona erdi.

Olay anı bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 


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