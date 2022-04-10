Sarıyer'de domuzlar şehir merkezine indi
İstanbul’da aç kalan domuzlar yiyecek bulamayınca şehir merkezine indiler.
İstanbul Sarıyer’de ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar inen domuz sürüsü cep telefonu ile görüntülendi.
İstanbul'da ormanlık alanda aç kalan domuzlar, Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi'ne indi. Domuzlar, bir süre etrafta dolaşarak yiyecek aradı. Boş alandaki domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Video Haberler
- Damacana zammına 'çeşmeli' çözüm
- Otomobilini görünce hayatının şokunu yaşadı
- At ile video çekerken arabayla çarpıştı
- Direksiyon başındaki sürücüye 'bastonla' vurdu
- İstanbul'da bir bina daha 'duvarsız' çıktı
- Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti
- 'Mucize kediler', sahiplendirildi
- Gülşen konserinde Ozan'ı öldüren şahıs hakim karşısında
- Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu böyle düşürdü
- Zelenskiy'den acil çağrı: 'Bekleyecek zamanımız yok'
En Çok Okunan Haberler
- Atlar yeni sezona hazır! Gazi Koşusu 26 Haziran'da...
- Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var
- Sivas’ta 2 kilo toz esrar ele geçirildi
- Çöl tozuna dikkat! Ölüme kadar götürebiliyor
- Uzmanlar sahura kalkma konusunda uyarıyor
- Uzmanından 'burun dolgusu' uyarısı
- AYM’den zorunlu din dersi hakkında karar
- Tarçın kullanımının faydaları ve önemi
- Vitrindekiler...
- Başyapıtlarıyla Mihail Bulgakov...