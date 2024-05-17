Sarıyer'de kamyon kabloları kopardı: Esnaf elektriksiz kaldı

Yayınlanma: 17.05.2024 - 15:11

Güncelleme: 17.05.2024 - 15:12

Yeniköy Mahallesi Nuripaşa Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında ilerleyen hafriyat kamyonunun üstünde taşınan demir parça iddiaya göre elektrik kablolarına takıldı. Kopan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımlar çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Kamyonun kasasında ve elektrik kablolarında çıkan yangın vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Kamyon daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kopan elektrik kabloları nedeniyle de mahalle esnafı elektriksiz kaldı.

"OLAY SONRASI KAMYONCU ÇEKİP GİTTİ"

Olayı anlatan esnaf Çekin Koçak, "Kamyonun üstünde demir bir boru vardı. Yoldan geçerken demir boru elektrik kablolarına takıldı ve kabloları kopardı. Kopan kablodan alevler çıktı sonrasında kamyonun üstünde yangın çıktı. Su dökülerek kamyondaki yangın söndürüldü. Olay sonrası kamyoncu çekip gitti. Elektrikler kesik dolapta bozulacak ürünlerimiz var. Mağdur olduk kabloların bir an önce yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.