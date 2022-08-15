Sarıyer’de kara ile deniz birleşti

İstanbul'da şiddetli yağmur birçok yerde sel ve taşkınlara neden oldu. Sarıyer’de bulunan Emirgan sahilinde oluşan su birikintisi, adeta denizle karayı birleştirdi.

İHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:07
Sarıyer’de kara ile deniz birleşti
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İstanbul'da şiddetli yağmur birçok yerde sel ve taşkınlara neden oldu. Su kanallarının patlaması nedeniyle birçok yer su ile kaplanırken, oluşan su birikintisi nedeniyle kara ile deniz birleşti.

Sarıyer’de bulunan Emirgan sahilinde aniden bastıran yağmurla birlikte su kanalları taştı. Yolu kullanan araçların sular içerisinde olduğu görüldü. 


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