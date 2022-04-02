Sarıyer’de korkutan yangın: Alevler itfaiye aracına da sıçradı!

02 Nisan 2022 Cumartesi, 10:08

Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi'ndeki kebapçıda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 5 binaya sıçradı.

Yangına müdahale eden bir itfaiye aracına da alevler sıçradı. Yanan itfaiye aracı söndürüldü.

Hasarlı itfaiye aracı da dahil olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinden takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.