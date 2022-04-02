Sarıyer’de korkutan yangın: Alevler itfaiye aracına da sıçradı!
İstanbul Sarıyer'de bir kebapçıda çıkan yangın, binalara sıçradı. Yangın için bölgeye giden bir itfaiye aracı da alev aldı.
Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi'ndeki kebapçıda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 5 binaya sıçradı.
Yangına müdahale eden bir itfaiye aracına da alevler sıçradı. Yanan itfaiye aracı söndürüldü.
Hasarlı itfaiye aracı da dahil olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinden takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Video Haberler
- Polis operasyona çıktı, yurttaş çekirdekle izledi
- AB'den üst düzey Ukrayna ziyareti
- Ukrayna'dan Rusya iddiası
- Yalnız yaşıyordu... Ekipler cesedini buldu
- 'Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor'
- Fırtına vurdu, ağaçlar devrildi
- Korkunç anlar... İntihar için her yolu denedi
- 'Takdiri size bırakıyorum'
- İnanılmaz an! “Ters yıldırım” saniye saniye kaydedildi
- TGC ödülleri sahiplerini buldu
En Çok Okunan Haberler
- Bombalı saldırı: 5 ölü
- Sri Lanka'da OHAL ilan edildi
- ABD'li film yıldızından zenginlere 'Ukrayna' çağrısı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Bebeğini öldürüp, gömen 'annenin' cezası belli oldu
- Çamur selinde 6 kayıp
- CHP Kadın Kolları, ramazanda sahaya yoğunlaşacak
- Tokat skandalı sonrası Will Smith’ten şaşırtan karar
- Savaşa rağmen Antarktika’ya ulaşıldı
- Acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı