Sarıyer’de korkutan yangın: Alevler itfaiye aracına da sıçradı!

İstanbul Sarıyer'de bir kebapçıda çıkan yangın, binalara sıçradı. Yangın için bölgeye giden bir itfaiye aracı da alev aldı.

(DHA)
02 Nisan 2022 Cumartesi, 10:08
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Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi'ndeki kebapçıda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 5 binaya sıçradı.

Yangına müdahale eden bir itfaiye aracına da alevler sıçradı. Yanan itfaiye aracı söndürüldü.

Hasarlı itfaiye aracı da dahil olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinden takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


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