Sarıyer'de minibüs ile TIR çarpıştı: 2 ağır yaralı

30 Eylül 2022 Cuma, 09:53

Bahçeköy-Zekeriyaköy Yolu Adnan Menderes Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında; hatalı sollama yaptığı iddia edilen kapalı kasa minibüs sürücüsü Efe Can, karşı yönden gelen demir yüklü TIR'a çarptı.

MİNİBÜSTE SIKIŞTI

Kazada minibüs sürücüsü ve yanındaki arkadaşı İsa Çıtak araç içerisinde sıkıştı. TIR şoförü Rıza Özarslan ise yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

TRAFİK KAPANDI, ÖĞRENCİLER YÜRÜYEREK GİTTİ

İki ağır yaralı hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Bahçeköy Zekeriyaköy Yolu uzun süre trafiğe kapandı. Adnan Menderes Caddesi üzerinde çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu.

Okula geç kaldıkları için araçlardan inen bazı öğrenciler, velileri tarafından okula yürüyerek götürüldü. Kaza yapan minibüsün kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.