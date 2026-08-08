Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

8.08.2026 22:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, 59 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçı Mehtap sosyal medya hesabından duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran şarkıcı Cansever’den acı haber geldi.

Uzun süredir lösemiyle mücadele eden Cansever, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında yaşamını yitirdi.

Image

Cansever’in ölüm haberini sanatçı Mehtap sosyal medya hesabından duyurdu. Mehtap paylaşımında, “Cansever ablam rahmetli oldu, daha iki gün önce konuştuk” ifadelerini kullandı.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden olan Cansever, özellikle 1990’lı yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

İlgili Konular: #Ölüm