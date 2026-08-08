Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran şarkıcı Cansever’den acı haber geldi.

Uzun süredir lösemiyle mücadele eden Cansever, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında yaşamını yitirdi.

Cansever’in ölüm haberini sanatçı Mehtap sosyal medya hesabından duyurdu. Mehtap paylaşımında, “Cansever ablam rahmetli oldu, daha iki gün önce konuştuk” ifadelerini kullandı.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden olan Cansever, özellikle 1990’lı yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.