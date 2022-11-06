Şarkıyı izinsiz kullanan Duman'ın solisti Kaan Tangöze'den AKP’ye tepki

06 Kasım 2022 Pazar, 12:17

Sakarya’da 24 Eylül’de ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması’ ismiyle Serdivan Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tribündeki gençleri Duman grubunun ‘Senden Daha Güzel’ parçası eşliğinde selamlamıştı.

İstanbul Harbiye’deki konserlerinde açıklama yapan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze AKP'nin 'Senden Daha Güzel' şarkısını propaganda amacıyla kullanmasına tepki göstererek “Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız” dedi.

Tangöze, şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Cumhurbaşkanımız, statlarda geziyor işte böyle Z kuşağı için… Onun da haberi yok yani, arkadan ‘Senden daha güzel'i veriyorlar. O ne yapsın, bilmiyor canım. Birileri de çıkıp diyor ki, Duman parçasını vermiş falan filan… Bize soran olmadı arkadaşlar ben o kadarını söyleyeyim size. Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız artık."