Şarköy'de makilik yangını: 5 hektar yandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında, 5 hektar makilik zarar gördü.

DHA
22 Temmuz 2022 Cuma, 16:40
Şarköy'de makilik yangını: 5 hektar yandı
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Şarköy ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle makilik yangını çıktı.

İhbarla, Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ve Şarköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 1 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.

Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

5 hektar makilik alanın yandığı belirtildi.


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