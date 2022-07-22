Şarköy'de makilik yangını: 5 hektar yandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında, 5 hektar makilik zarar gördü.
Şarköy ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle makilik yangını çıktı.
İhbarla, Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ve Şarköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 1 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.
Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
5 hektar makilik alanın yandığı belirtildi.
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