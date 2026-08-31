Sarp arazide fındık eziyeti

Fındık toplamak sarp arazilerde yapılan, gün boyu eğilmeyi gerektiren ve yoğun fiziksel güç isteyen son derece zahmetli bir tarım işi. Bahçeler genellikle dik yokuşlarda ve dağlık bölgelerde bulunur. Bu durum dengede durmayı ve taşımayı güçleştirir. Dalları çekmek, eğilmek ve ağır çuvalları taşımak yorucudur. Bir işçi daldan günde ortalama 20 ile 50 kilogram arasında fındık toplayabilir. Bu emeğin karşılığı olarak günlük fındık toplama ücreti 2 bin 500 liradır.

Artan üretim maliyetleri ve düşük alım fiyatları fındık üreticisini çıkmaza soktu. Ordu’nun Korgan ilçesinde fındık üreticiliği yapan Hikmet Ayba, yükselen işçi yevmiyeleri karşısında fındık fiyatlarının yetersizliğine tepki gösterdi. Hasat sezonunda işçi maliyetlerinin katlanarak arttığına dikkat çeken Ayba, mevcut tablonun üreticiyi iflasın eşiğine getirdiğini belirtti.