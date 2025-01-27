Satılmış Büyükcanayakın kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun bahsettiği Satılmış Büyükcanayakın kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:35

Güncelleme: 27.01.2025 - 11:18

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Heybedeki turpun adı belli oldu; Satılmış Büyükcanayakın” dedi. Peki, Satılmış Büyükcanayakın kimdir?

SATILMIŞ BÜYÜKCANAYAKIN KİMDİR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargının siyasallaşmasını eleştirdiği basın toplantısında, Satılmış Büyükcanayakın adlı bilirkişinin vukuatlarını anlatıyor. İmamoğlu, “Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın” dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hükumet iş sorumluluk almaya gelince ortadan kayboluyor.

Siyasi parti genel başkanlarının tutuklanmasına Türkiye alışık.

Selahattin Demirtaş 7 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutuluyor. Sayın Ümit Özdağ da tutuklandı. Bunlar ancak darbe döneminde yaşanan durumlardı.

Yargı eliyle genel başkanların cezaevine atıldığı günleri kabul edemeyiz.

Buradan hem Selahattin Demirtaş ve hem de Ümit Özdağ'a sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum.

AKP kongresinin bitmesi beklendiği için faciayla ilgili eksik bilgi verilmesi büyük bir skandaldır. 4 bakan, siyasi şov tamamlandıktan sonra kamuoyunu bilgilendirmiştir.

"OLMAYAN RAPOR İDDİANAMEYE GİRDİ"

Erdoğan, 'turpun büyüğü heybede' diyor. Cumhurbaşkanı her detaya vakıf. Ama lafa gelince yargı bağımsız. Buradan sayın Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı'ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü.Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım.

Olmayan rapor savcı iddianamesine girdi. Olmayan rapor savcılık iddianamesine nasıl girdi? Avukatlarımız raporun olmadığını ispat etti ancak buna rağmen iddianameye girdi. Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın.