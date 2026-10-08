Cumhuriyet Gazetesi Logo
Satılmış Serkan Yıldıran kimdir? Yahşihan Belediyesi Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın serveti ne kadar?

Satılmış Serkan Yıldıran kimdir? Yahşihan Belediyesi Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın serveti ne kadar?

8.10.2026 14:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Satılmış Serkan Yıldıran kimdir? Yahşihan Belediyesi Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın serveti ne kadar?

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Satılmış Serkan Yıldıran kimdir? Yahşihan Belediyesi Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın serveti ne kadar?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran ve eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Satılmış Serkan Yıldıran kimdir? Yahşihan Belediyesi Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın serveti ne kadar?

SATILMIŞ SERKAN YILDIRAN KİMDİR? 

Satılmış Serkan Yıldıran, Yahşihan Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Yıldıran, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 

SATILMIŞ SERKAN YILDIRAN'IN SERVETİ NE KADAR?

Satılmış Serkan Yıldıran'ın toplam servetinin parasal karşılığına ilişkin soruşturma kapsamında açıklanmış bir rakam bulunmuyor. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın mali analiz raporuna göre Yıldıran'ın adına kayıtlı 1.630 taşınmaz tespit edildiği bildirildi.

İlgili Konular: #Kırıkkale #Yahşihan

İlgili Haberler

Nuri Tekin kimdir? Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin neden istifa etti?
Nuri Tekin kimdir? Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin neden istifa etti? Zonguldak'ın Alaplı İlçe Belediye Başkanı Nuri Tekin ve CHP'li 9 belediye meclisi üyesi partilerinden istifa etti. Peki, Nuri Tekin kimdir? Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin neden istifa etti?
Osman Arıkan Nacar kimdir? Osman Arıkan Nacar ne iş yapıyor?
Osman Arıkan Nacar kimdir? Osman Arıkan Nacar ne iş yapıyor? Eski bürokrat ve iki kez AKP milletvekili aday adayı olan Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar’ın yaklaşık 20 milyar liralık işlemlerle bağlantılı olduğu ve yurt dışında bulunduğu iddia edildi. Peki, Osman Arıkan Nacar kimdir? Osman Arıkan Nacar ne iş yapıyor?
Yusuf Beyazıt kimdir? TBMM Başkanvekilli Yusuf Beyazıt kaç yaşında, nereli? Yusuf Beyazıt'ın önceki görevleri neler?
Yusuf Beyazıt kimdir? TBMM Başkanvekilli Yusuf Beyazıt kaç yaşında, nereli? Yusuf Beyazıt'ın önceki görevleri neler? AKP'de Bekir Bozdağ'dan boşalan TBMM Grup Başkanvekilliğine Yusuf Beyazıt getirildi. Gelişmeyi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Peki, Yusuf Beyazıt kimdir? TBMM Başkanvekilli Yusuf Beyazıt kaç yaşında, nereli? Yusuf Beyazıt'ın önceki görevleri neler?