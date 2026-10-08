Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran ve eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Satılmış Serkan Yıldıran kimdir? Yahşihan Belediyesi Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın serveti ne kadar?

SATILMIŞ SERKAN YILDIRAN KİMDİR?

Satılmış Serkan Yıldıran, Yahşihan Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Yıldıran, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

SATILMIŞ SERKAN YILDIRAN'IN SERVETİ NE KADAR?

Satılmış Serkan Yıldıran'ın toplam servetinin parasal karşılığına ilişkin soruşturma kapsamında açıklanmış bir rakam bulunmuyor. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın mali analiz raporuna göre Yıldıran'ın adına kayıtlı 1.630 taşınmaz tespit edildiği bildirildi.