‘Savcı, FETÖ’nün Kayseri imamı’

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de Ankara’daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava dün görüldü. Duruşma sırasında geçtiğimiz hafta Aksaray’a atanan davanın eski savcısı Zafer Ergün’e eleştiri yağdı. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır, “Beni yanlışlıkla FETÖ koğuşuna verdiler ve orada döküldüler, Zafer Ergün’ün Kayseri imamı olduğunu söylediler” dedi. Mahkeme, Bozkır’ın tutukluluğunun devamına, diğer sanıkların adli kontrolünün sürmesine karar verdi. 9. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararının beklenmesini hükmeden mahkeme, hâkimliğin vereceği kararın durumunun sorulmasına da karar verdi. Dava, 30 Ocak’a ertelendi.