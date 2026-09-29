Savcı 'işkence' dedi: Otizmli çocuğa şiddet dosyası Ağır Ceza'ya taşındı

Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, “atipik otizm” tanısı bulunan 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla 21 Nisan'da tutuklanan S.P.C., çocuğun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA FARKLI TARİHLERE İLİŞKİN TESPİTLER

Mahkeme hakimi, bilirkişi raporunda sanığın çocuğa farklı tarihlerde şiddet uyguladığına ilişkin tespitlerin bulunduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün, isnat edilen suçun niteliğinin değişebileceği gerekçesiyle yaptığı suç duyurusunun ardından yeni bir iddianame hazırlandığı bildirildi. İddianamede sanığın farklı tarihlerdeki eylemleri nedeniyle “eziyet” suçundan cezalandırılması talep edildi. Dava dosyaları da birleştirildi.

SANIK: “AMACIM ÇOCUĞU EĞİTMEKTİ”

Sanık S.P.C. savunmasında, “Eziyet suçlamasıyla karşı karşıya kalmak çok üzücü. Otizmli çocuklarla çalışmak çok daha yakın temas istiyor. Zaman zaman engelli çocuklarda sınırların biraz üzerine çıkmam istenmişti. Çocuğu ittirmem ve ağzının salyasını silmem vurma olarak algılandı. Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım. Amacım çocuğu eğitmek, Allah rızası almak, ailesini mutlu etmekti. Çocuğa bir şey öğretmek pişmanlığım oldu. Keşke çaba göstermeyesiydim. 5 aydır kimseye zarar vermediğimi anlatmaya çalışıyorum” dedi.

ANNE YILMAZ: “ÇOCUĞUMUN KULAĞINI ÇEKERKEN NASIL BİR EĞİTİM VERİYORDU?”

K.Y.'nin annesi Sermin Yılmaz ise sanığın savunmasının suçlamalardan kurtulmaya yönelik olduğunu öne sürdü.

Yılmaz, “Her şeye bir kılıf buluyor fakat çocuğumun kulağını çekerken nasıl bir eğitim veriyordu? Bunu anlamıyorum. Türk adaletine güveniyorum. Bundan sonra çocuklarımıza el uzatacak olanların mahkemeden çıkacak kararla çekinmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Baba Bahattin Yılmaz da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SAVCIDAN “İŞKENCE” SUÇLAMASIYLA AĞIR CEZA TALEBİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın sözleşmeli personel olarak görev yaptığı kurum ve çalışma ortamında “kamu görevlisi” sıfatının bulunduğunu belirtti.

Savcı, mağdur çocuğa ısrarlı ve sistematik şekilde, insan onuruyla bağdaşmayacak biçimde şiddet uygulandığı gerekçesiyle eylemlerin “işkence” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesini talep etti.

SANIK: “ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM”

Son sözü sorulan S.P.C., “Şaşkınlık içerisindeyim. Çocuklara nasıl yaklaştığımı Allah biliyor. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

Tarafların beyanlarının ardından mahkeme, görevsizlik kararı verdi. Dosyanın “işkence” suçlaması kapsamında değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.

Mahkeme ayrıca S.P.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Mersin'deki bir Otizm Aile Danışma Merkezi'nde 5 yaşındaki K.Y.'ye şiddet uyguladığı öne sürülen S.P.C. tutuklanmıştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye yönelik kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de bilirkişi raporundaki tespitlerin ardından suçun niteliğinin değişebileceği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.