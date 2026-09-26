Savcı odasındaki pozlarıyla gündem olmuştu: Tutuklu Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul'daki bazı adliyelerde görülen yargı süreçlerine maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan avukat Buket Nurşah Tekışık'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Soruşturma dosyasına giren adli tıp raporuna göre, şüpheli Tekışık'tan alınan numunelerde 'kokain' maddesine rastlandı. 2022 ile 2024 yılları arasında adliyelerdeki dava dosyalarını haksız kazanç sağlayarak etkilemeye çalışmakla suçlanan Tekışık'ın devam eden hukuki sürecine, söz konusu uyuşturucu raporu da resmi delil olarak eklendi.

'BEN ASLA KAYBETMEM' PAYLAŞIMIYLA TANINMIŞTI

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Buket Nurşah Tekışık'ın ismi, ilk olarak 2023 yılında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yaşanan fotoğraf skandalıyla kamuoyunun gündemine gelmişti. Terör suçları soruşturma bürosunda görev yapan bir Cumhuriyet savcısının makam odasında çektirdiği fotoğrafları kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Tekışık, fotoğrafların altına düştüğü "Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla büyük tepki toplamıştı.

Olayın sosyal medyada infial yaratması ve haberlere konu olmasının ardından hesaplarını kapatan Tekışık, yaptığı savunmada fotoğrafların oda boşken hatıra amacıyla çekildiğini ve ilgili savcıyla hiçbir kişisel bağlantısı olmadığını iddia etmişti. Ancak skandalın patlak vermesinin ardından, odanın sahibi olan savcı hakkında idari soruşturma başlatılmış ve görev yeri değiştirilmişti.

Yargıya müdahale suçlamasıyla cezaevine gönderilen şüpheliler hakkındaki adli işlemler ile dosyadaki yeni bulgulara yönelik incelemeler devam ediyor.