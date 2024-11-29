Savcı rolüyle milyonlarca liralık vurgun yapan şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:19

Güncelleme: 29.11.2024 - 15:19

İzmir’in Buca ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir motosikletin sürücüsünün, dolandırıcılık suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin çantasında 3 milyon lira değerinde nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, zanlının telefonla ulaştığı mağdurları polis veya savcı olarak kandırıp dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Polis tarafından gözaltına alınan B.C., Dolandırıcılık Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin telefonla aradığı kişilere kendisini polis veya savcı olarak tanıttığı, mağdurları terör örgütleriyle bağlantılı olduklarını söyleyerek korkutup ziynet eşyası ve para aldığı öğrenildi.