Savcı rolüyle milyonlarca liralık vurgun yapan şüpheli yakalandı
İzmir’in Buca ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak milyonlarca lira değerinde para ve ziynet eşyası dolandırdığı iddiasıyla yakalanan bir kişi tutuklandı.
İzmir’in Buca ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir motosikletin sürücüsünün, dolandırıcılık suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin çantasında 3 milyon lira değerinde nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, zanlının telefonla ulaştığı mağdurları polis veya savcı olarak kandırıp dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.
Polis tarafından gözaltına alınan B.C., Dolandırıcılık Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin telefonla aradığı kişilere kendisini polis veya savcı olarak tanıttığı, mağdurları terör örgütleriyle bağlantılı olduklarını söyleyerek korkutup ziynet eşyası ve para aldığı öğrenildi.
Etiketler: #İzmir #Buca #dolandırıcı
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