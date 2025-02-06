Savcılık yeni operasyon talimatı verirken mahkeme serbest bıraktı: Bir 'Forex Yatırımı' hikâyesi

Yayınlanma: 06.02.2025 - 15:50

Güncelleme: 06.02.2025 - 15:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında, liderliğini Türker Ak isimli kişinin yaptığı öne sürülen çetenin, 2021-2023 yılları arasında "Forex Yatırımı" vaadiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyar dolar dolandırdığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan belirlemeler üzerine operasyonlar düzenlendi, çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

KARA PARA AKLAMAK İÇİN 201 PARAVAN ŞİRKET KURDULAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 159 şüpheli hakkında 1322 sayfalık iddianame hazırladı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 24 kişi de mağdur olarak yer aldı. İddianamedeki anlatıma göre örgüt üyeleri, 'müşteri temsilcisi' ve 'yatırım uzmanı' adı altında mağdurlarla iletişime geçerek, yatırım ve yüksek kazanç vaadiyle yurt dışı menşeili internet sitelerine yönlendirdi. İddianamede suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Türker Ak'ın, elde edilen suç gelirinin aklanması amacıyla paravan şirket kurulması için örgüte üye kazandırılması yönünde talimatlar verdiği ve bu doğrultuda İngiltere ve Karadağ merkezli 201 adet paravan şirket kurulduğu tespit edildi.

BAKIRKÖY'DEKİ TAHLİYEYE HSK'DEN İNCELEME

Aynı çete hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise 80 sanık hakkında Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2024/141 esas sayısıyla dava açıldı. İlk incelemesini yapan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu sanıkların avukatları, üst mahkeme olan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Üst mahkeme, Yavuz Usta, Mehmet Tekin, İlayda Güzelmeriç, Hakan Gün ve Aldulkadir Çakır'ın tahliyelerine hükmetti. İlerleyen süreçte diğer tutuklu sanıkların avukatlarının da itiraz etmesiyle tüm tutuklu sanıklar henüz ilk duruşma görülmeden tahliye edildi. Bazı müşteki avukatları, Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin rüşvet aldığını iddia ederek HSK'ya şikayet etti. HSK'nin, heyet hakkında soruşturma izni verdiği belirtildi.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana dava ile birleştirildi. Sanık sayısının 239'a çıktığı ana dava dün görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme, davanın tek tutuklu sanıkları örgüt lideri Türker Ak, örgüt lideri olduğu öne sürülen Murat Dönmezoğlu ve örgüt üyeliğiyle suçlanan Emre Altunbay'ı tahliye etti. Duruşma savcısı, aynı gün tahliye kararını usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz ederek, kararın kaldırılmasını ve sanıkların tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

ÖRGÜT LİDERİNİN TAHLİYE EDİLDİĞİ GÜN YENİ GÖZALTILAR OLDU

Öte yandan örgüt lideri Türker Ak ile yöneticisi Murat Dönmezoğlu'nun tahliye edildiği gün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aynı çetenin kara para aklayan ayağına operasyon talimatı verildi. Kapalı Çarşı'da düzenlenen operasyonda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 93 paravan şirketle kara para akladığı ve 9 milyar liralık yasadışı gelir elde edildiği iddia ediliyor.