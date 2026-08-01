Savcılıkta aylık gelirini açıkladı: Tutuklanan Cem Küçük'ün maaşı dikkat çekti

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Cem Küçük'ün savcılık ifadesindeki mali beyanı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Küçük, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Küçük hakkında tutuklama kararı verildi.

Savcılık ifadesinde aylık gelirine ilişkin soruyu yanıtlayan Cem Küçük, toplam maaş gelirinin 43 bin 600 TL olduğunu beyan etti.

Soruşturma kapsamında Küçük'ün, katıldığı televizyon programlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasına ilişkin yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddia ediliyor. Savcılık, söz konusu beyanların gerçeğe aykırı olduğunu öne sürerken, Küçük ise ifadesinde suçlamaları reddetmişti.