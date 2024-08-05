Savcının dahil olduğu kavgada ortalık karıştı: Restoran sahipleri de dahil çok sayıda kişiye gözaltı
Ordu'da gittiği mekânda boş yer olmamasının ardından sinirlenen Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ş.K.'nin, mekânın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı iddia edildi.
Ordu Aybastı’da, gittiği mekânda boş yer olmamasının ardından sinirlenen Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ş.K.'nin mekânın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı iddia edildi.
T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, Ordu Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ş.K., dün yemek için ailesiyle birlikte bir mekâna gitti. İddiaya göre, mekanın dolu olmasının ardından görevliler savcı Koca’ya yarım saat sonra gelmesini söyledi.
Mekândan ayrılmasının ardından 45 dakika sonra yeniden dönen savcı M.Ş.K., oturacak yer olmaması nedeniyle sinirlendi. Çalışanlar, savcıya, pazar günü olmasından dolayı yoğun olduğunu, bir saat sonra yer olacağını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen savcı, çalışanlar ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında savcının, hakaret ve tehdit ettiği ileri sürüldü.
9 AYLIK BEBEĞİ DARBE ALDI
İHA'nın aktardığına göre, tartışma Savcı Mücahit Şamil Koca ile çalışanlar arasında arbedeye dönüştü. Bu sırada Koca'non 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı.
"HEPİNİZİN BURNUNDAN GETİRECEĞIM"
Mekânın sahibinin gelmesinin ardından tartışmanın büyüdüğü, savcının mekanın sahibine, “Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben savcıyım, hepinizin burnundan getireceğim” dediği ileri sürüldü.
Tartışmanın büyümesi üzerine savcı jandarmayı çağırdı, mekân sahiplerinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkarılmadan serbest bırakılırken, 3 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
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